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Armoni Müzik Akademisi'nin yıl sonu konseri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:20 | Son Güncelleme

Armoni Müzik Akademisi'nin yıl sonu konseri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen "Armoni Müzik Akademisi"nin yıl sonu konseri Atakent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İş adamı Kemal Akman'ın anısına düzenlenen konserde, Akman ailesi tarafından sağlanan eğitim bursuyla, Küçükçekmece'de yaşayan müziğe yetenekli 20 öğrenci sahne aldı.

Konserde, öğrencilere destek olarak Soner Şahinoğlu, Gizem Topal ve dans ekibi, Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici ve Tarkan Çakır da müzikseverlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, aralarında sözü ve bestesi Kemal Akman'a ait olan "Bodrum Begonvilleri" ve "Ah İstanbul"un bulunduğu birçok parça seslendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Armoni Müzik Akademisi

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