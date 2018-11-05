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Armstrong'un kişisel eşyaları 7.4 milyon dolara satıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 07:52 | Son Güncelleme

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un eşyaları düzenlenen bir açık artırma ile satıldı. Merkezi Dallas'da bulunan Heritage Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Armstrong'un şahsi eşyalarının 7,4 milyon dolara satıldığı bildirildi.

1969 yılında NASA'nın Ay'a inmesi için gönderdiği Apollo görevlerinden birinde astronot olan Neil Armstrong 2012 yılında vefat etmişti. Ölümünden 6 yıl sonra Ay'a ilk ayak basan insanın eşyaları açık artırmada satıldı.

ABD'li astronot Neil Armstrong'un eşyaları 7.4 milyon dolara alıcı buldu

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Dallas’da bulunan Heritage Müzayede Evi, en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle’ın kimlik kartı olduğunu duyurdu.
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Armstrong’un 1996’da iki uzay aracının ilk kez kenetlendiği Gemini 8’de görev yaparken giydiği uçuş elbisesi 109 bin 375 dolara satıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Neil Armstrong NASA Ay müzayede

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AY'a değil astronot elbiseleri ile çöl'e ayak basan ilk insan...
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