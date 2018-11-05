Armstrong'un kişisel eşyaları 7.4 milyon dolara satıldı

1969 yılında NASA'nın Ay'a inmesi için gönderdiği Apollo görevlerinden birinde astronot olan Neil Armstrong 2012 yılında vefat etmişti. Ölümünden 6 yıl sonra Ay'a ilk ayak basan insanın eşyaları açık artırmada satıldı.

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Dallas’da bulunan Heritage Müzayede Evi, en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle’ın kimlik kartı olduğunu duyurdu.