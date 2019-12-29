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  4. Armut ağacı mevsimi şaşırdı

Armut ağacı mevsimi şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bursa’da armut ağacının sonbaharda ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.Bursa’nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’nde üretimi yapılan Santa Maria armudu, yaz meyvesi olmasına rağmen Aralık ayında ikinci kez çiçek açtı.

Bursa’da armut ağacının sonbaharda ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi.
Bursa’nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’nde üretimi yapılan Santa Maria armudu, yaz meyvesi olmasına rağmen Aralık ayında ikinci kez çiçek açtı. Aralık ayının sonlarına doğru meyve veren ağaç şaşkına çevirdi. Bu durum hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesine bağlandı.
Daha önce bölgede kış armutları dışında bu aylarda meyve veren armut görmediklerini belirten köylüler, “Bu armudun ilk meyvelerini yaz aylarında yedik. Kasım ayında armut ağacının dallarında yeni açan çiçekler görünce belki yalancı çiçektir, bu aylarda meyve olmaz diye düşündük. Zaman geçtikçe armutlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Armut ağacının bazı dallarında halen çiçek mevcutken, bazı dallarında ise irili ufaklı armutlar büyümeye devam ediyor. Biz mahalle sakinleri olarak bu durumu havaların soğumasına bağladık” ifadelerini kullandı.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, tabiatın dengesinin insanlar tarafından bozulduğunu ifade ederek, “Son yıllarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları düşmeyince kış dönemine girmesi gereken bitkiler fizyolojik bozukluklar gösterebiliyor. Bu durum da bunun örneklerinden biri. Çiftçilerin de bu konu ile alakalı alacak bir önlemi zaten bulunmamakta” şeklinde konuştu.

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