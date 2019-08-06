Armut ağacından düşen kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Safiye Şen (55), yaralandı.

İlçenin kırsal Babasultan Mahallesi'nde yaşayan Safiye Şen, akrabasına ait bahçede armut toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. 4 metre yükseklikten yere düşen Şen, yaralandı. Akrabasının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Safiye Şen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Şen, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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