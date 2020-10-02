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Armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinin bahçesindeki armut ağacına çıktığı esnada düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi.

Armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinin bahçesindeki armut ağacına çıktığı esnada düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Bekir Külükoğlu, evinin bahçesinde bulunan armut ağacına çıktı. Bu esnada ağaçtan düşen Külükoğlu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Külükoğlu, yapılan müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağaçtan düşerek yaralanan Bekir Külükoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

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