Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki armutları toplamak için ağaca tırmanan Halime T., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halime T., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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