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Armutçuk'taki grizu faciasının 36. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi törenle anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Armutçuk Müessesesi kuyu başında düzenlenen törende, kazalarda hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet diledi.

Kozlu'da 3 Mart 1992'de ve Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu facialarının, basıncın dengesiz olduğu atmosferik şartlarda vuku bulduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Süreci yönetirken bilgileri, bulguları iyi değerlendirip kötü sonuçların ortaya çıkmaması konusunda hepimize görevler düşmektedir. Yerin üstünde yaptığımız işin görülmeyen kısmı yerin altındadır. Kötü sonuçları ancak birlikte değerlendirirsek önleyebiliriz. Yeni bin kardeşimizin kurasını çektik, diğer 500 kardeşimizin de işlemlerini tamamlatacağız. Bunlar bir aile olarak bünyemize katılacak. Bizlere ve madencilere görev düşüyor. İlk geldikleri günden itibaren gelenleri karşılamanız, bilgilerinizi paylaşmanız, bu sürecin nasıl yönetilebilir olduğunu anlatmamız gerekiyor. Madencilik bugün işe başlandığında en az 20-25 yıl bir hayat biçimi. Buradaki sevinç, hüzün madenciyi şekillendirdiği gibi ailesini de şekillendirecektir."

- "Ülkemiz ve milletimizin geleceği için üretiyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madenciliğin bölgede sürdürüldüğünü söyledi.

Bölgede kömür bulunduğu için 170 yıldır ata mesleğini sürdürdüklerini anlatan Demirci, "Ailemiz, çocuklarımız, ülkemiz ve milletimizin geleceği için üretiyoruz. Diyoruz ki TTK'nın norm kadro ve tam kapasiteyle istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi, yani zararın kaldırılması ya da en az seviyeye düşürülmesi için TTK Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmeli ve genel müdürlük, her yıl sonunda emekli sayısı kadar yeni işçi almalıdır. Türkiye'nin taş kömürüne ihtiyacı var ve kömür ithal edecek lüksü yok. Burada kömür var ve on binlerce insanımız çalışmak istiyor." diye konuştu.

Demirci, TTK'ya sahip çıkılması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "TTK için bin işçi alımı yapılarak güzel bir adım atıldı. Şimdi hemen yeni bir adım atılmasını ve maden şehitlerimizin yakınlarına sahip çıkılmasını istiyoruz. Başta TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri olmak üzere tüm kamu kurumlarına eleman alımında maden şehitlerimizin yakınlarına öncelik verilmelidir." dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de yaptıkları konuşmada, maden şehitlerine rahmet diledi.

Konuşmaların ardından faciada hayatını kaybeden 103 maden işçisi için dua edildi, mevlit şekeri dağıtıldı.

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