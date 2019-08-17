Armutlu’da kadın ve erkek cesedi bulundu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde Çınardere mevkinde birer gün ara ile kadın ve erkek cesedi bulundu. Asılı vaziyette bulunan adamın, sevgilisi olan kadını vurduktan sonra intihar ettiği ileri sürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Armutlu ilçesinde, ormanlık bölgeye giden yol üzerinde Çınardere mevkinde terk edilmiş bir araçta Emrah K. (36) isimli kadının cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin üzerinin örtüldüğü görüldü. Cesedin uzun süredir burada bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İki kurşunla kadının sol göğüs bölgesinden vurulduğu öne sürüldü.

300 metre ileride intihar

Ertesi gün bölgede inceleme yapan emniyet ekipleri, aracın bulunduğu yerin 300 metre ilerisinde derelik alanda ağaca asılı bir erkek cesedi tespit etti. Armutlu Belediyesi tarafından derelik alana yol açıldıktan sonra yapılan incelemede, ağaca bağlı iple adamın asıldığı ve boynunun kırılarak öldüğü belirlendi. Cesedin yanında ise bir adet tabanca bulundu.