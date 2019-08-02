TİRAN (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen "Ortak Tarihe Yolculuk" gezisine katılacak lise ve üniversite öğrencileri, Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan Türkiye'ye yolcu edildi.

Öğrencilerin uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, programa katılacak öğrencilere İstanbul ve Çanakkale'de gezecekleri yerler hakkında bilgi vererek, "Türk dilini ve kültürünü öğrenme yolunda bugün çok önemli bir adım atıyorsunuz." dedi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da gezinin ilk defa geçen sene düzenlendiğini hatırlatarak, "Belki farklı sınırlarımız var, farklı farklı devletlerde yaşıyoruz ama birçok konuda kaderimizin aynı olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan ise Türk kurumlarının Arnavutluk'ta bulunmalarının asıl amacının iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel derin ilişkileri daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Programa, Tiran Yunus Emre Enstitüsü kursiyeri 38 öğrenci katılıyor.

Türkiye Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen program kapsamında öğrenciler 9 Ağustos'a kadar İstanbul ve Çanakkale’yi gezecek.

