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Arnavutköy Belediyesi yerel afet gönüllülerine deprem eğitimi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğal afetlerde resmi kurumlara destek amaçlı kurulan gönüllü yerel afet birimi destekçilerine deprem bilinçlendirme eğitimi verdi.

Arnavutköy Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğal afetlerde resmi kurumlara destek amaçlı kurulan gönüllü yerel afet birimi destekçilerine deprem bilinçlendirme eğitimi verdi. Program kapsamında kurtarma çalışmalarına dair eğitimin önemi vurgulanırken vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.
Arnavutköy Kaymakamlığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında olası bir doğal afet zamanından resmi kurumların arama ve kurtarma çalışmalarına destek ve yardımcı olmak amacıyla gönüllü yerel afet gönüllüleri birimi kuruldu. Gönüllülük esasına bağlı olarak kurulan birime bağlı yaklaşık 400 kişiye, Arnavutköy Kültür ve Gösteri merkezinde Arnavutköy Belediyesine bağlı Afet ve Sivil Savunma uzmanları tarafından deprem bilinçlendirme eğitimi verildi.
Bir doğal afet anında resmi kurumdaki ekiplerin çalışmalarına destek verecek olan bu birimin eğitim toplantısına Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Doğal afetlerin arama ve kurtarma çalışmalarındaki eğitimin önemine vurgu yapılırken bu eğitime katılan kişilerin doğal afet eğitim parkında uygulama yapabilmesi için tahsis edildi. Toplanma alanlarından, barınma alanlarına, ilk yardım eğitiminden haberleşmeye kadar bilgilerin anlatıldığı eğitim programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"Doğal afet konusunda çocuk yaştan itibaren bilinçlenmemiz gerekiyor”
Doğal afet karşısında toplumdan her kesimin çocuk yaştan itibaren bilinçlendirilmesi gerektiğini aktaran Kaymakam Odabaş, "Doğal afetleri düşünerek belki de emlak ve imarı artık bir zenginlik noktası olmaktan çıkartmak durumundayız. Birkaç yıldır uygulanmaya çalışan kentsel dönüşüm var, uygulama sonucunda ne yazık ki istenilen sonuçlara ulaşılmadı. İstenildiği ve hedeflendiği kadar binanın dönüşümü sağlanamadı. Bu yüzden tek yapmamız gereken şu saatten sonra eğitim, eğitim ve eğitim. Afete karşı ne yapmamız gerektiğini çocuk yaştan başlayarak gençlerimize, insanlarımıza herkese bu konuda verebildiğimiz kadar fazla bilgi vermek, afet esnasında ya da afet önce ve sonrasında teker teker anlatmak herkesin beynine kazımak gerekiyor” diye konuştu.

“Eğitim ve uygulamayı bir noktaya getirmek temel arzumuz”
Gönüllü yerel afet çalışanlarının eğitim ve uygulama kriterlerini yerine getirecek şekilde çalışmalar yaptıklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Doğal afet zamanları görevli profesyonel ekipler tarafından yapılan çalışmaların sakıncaların ortadan kaldırılacağı basitlikte bir durum değildir. O halde bu gibi durumlarda gönüllülerimiz olmalı bu gönüllülerimizle beraber yine eğitim alan, felaketler karşısında ne yapacağını bilen gönüller ordusuyla birlikte hareket etmek adına bir çalışma yaptık. İki ayaklı olan bu hareketin ilk ayağı eğitim. Gönüllü yerel afet birimindekiler kendilerini ifade edecekler bunu da eğitimle yapacağız. Mutlaka eğitim standartlarının bilinçli bir ekip tarafından gönüllü arkadaşlara aktarılarak eğitilmesi konusunda çalışmalarımıza başladık. Ardından ikinci olarak alınan eğitimi uygulamak bunu da elverişli bir ortam olan afet eğitim parkı çalışmamızla beraber birleştirerek daha verimli, etkin ve hazırlıklı bir noktaya getirmek de temel arzumuz” dedi.

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