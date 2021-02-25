HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu

Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu

25.02.2021 00:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de akşam saatlerinde virajı alamayan bir otomobil karşı şeride uçarak yoldan savruldu.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde virajı alamayan bir otomobil karşı şeride uçarak yoldan savruldu. Savrulan otomobilde bulunan şoför hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 21.00 sularında Arnavutköy - Haraççı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre kaygan yolda virajı alamayan 34 DJN 607 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A. direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Yolun karşısına uçan otomobil yolun kenarına çıkarak anca durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü Yusuf A. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra kontrol amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştıAnkara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Ankara'da korkunç olay! Bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Bakan Koca: Salgınla mücadele siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli

'Siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli'

Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

İstanbul’un havası alarm veriyor: Bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü

İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.