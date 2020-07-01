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  4. Arnavutköy'de bir binada 10 kişi böcek ilacından zehirlendi

Arnavutköy'de bir binada 10 kişi böcek ilacından zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 07:13 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de yaklaşık 30 kişinin yaşadığı apartmanda bodrum katı ve merdivenlerdeki böcekler nedeniyle sıkılan ilaçtan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında ve merdivenlerinde görülen böceklerinden kurtulmak amacıyla apartman sakinlerinden biri ilaçlama yaptı. Yapılan ilaçlama sonrasında sıkılan böcek ilacından dolayı apartman sakinleri zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1'i hamile kadın 10 kişiyi hastaneye kaldırıldı. Polis, apartmana giriş çıkış olmaması için önlem aldı. Apartmanda Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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