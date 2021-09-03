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Arnavutköy'de dehşet! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

03.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir market işletmecisinin kullandığı araca hareket halindeyken kurşun yağdırdılar. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de dehşet! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.

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ARAÇ DURUNCA DA ATEŞ ETTİLER

Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

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BACAKLARINDAN YARALANDI

Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Arnavutköy’de trafikteki araca kurşun yağdırıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı şahısların aracın camını patlattığı ve araca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy silahlı saldırı
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