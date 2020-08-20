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Arnavutköy'de evini su bastı: Daha eşyaların borcu bitmemişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerinin bodrum katı sular altında kaldı.

Arnavutköy'de evini su bastı: Daha eşyaların borcu bitmemişti

Zülal Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan ve Ayşe Karaaslan'ın dairesini de su bastı. Karaaslan, "Yeni taşınmıştık. Eşyaların daha taksiti bitmedi. Mağduruz" dedi.

"EN AZ 10 BİN LİRALIK MALIM GİTTİ"

İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Bodrum katında yaşayan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Ayşe Karaaslan'da göz yaşları içinde yardım istedi. Bodrum katındaki evinin parkelerinin tamamı kalktı, her yer su ile doldu. Pazarda sattığı malları da sular altında kalan Karaaslan, "Eşyaları geçtim, en az 10 bin liralık malım gitti. Çok mağduruz" şeklinde konuştu.

"DAHA YENİ TAŞINDIK, EŞYALARIN BORCUNU ÖDÜYORDUK"

Göz yaşları içinde eşyalarını kurtarmaya çalışan 39 yaşındaki Ayşe Karaaslan, ailece mağdur olduklarını söyledi.

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Karaaslan, "Sabah kalktığımızda bu şekilde bulduk. Çocuklar uyuyordu. Neredeyse çocuklarımıza zarar gelecekti. Çok kötüyüz. Yani hiçbir şekilde de bilgilendirilmedik. Ev sahibi de benim yapacak bir şeyim yok diyor. Yani ne olacak bilmiyorum. Yeni taşındık zaten. Eşyaların borcunu ödüyorduk. Mağazamız vardı. Kapatmıştık. Mallar evdeydi. Hepsi gitti. Pazara çıkıp satıyorduk. Ayakkabılar, çantalar, çocuk elbiseleri. Hepsi mahvoldu gitti. En az 10 bin liralık mal vardı. Onlar da gitti. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Gördüğünüz gibi evin hali. Elektrik süpürgem zaten gitti. Makinem vardı ondan hayır beklemiyorum artık. Şu an mağduruz yani. Ev boşaltılacak. Ondan sonra da çıkarız zaten. Artık başka kiralık bir ev bulacağız. Burası da kiralık" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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