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Arnavutköy'de feci kaza! 6 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti: 20 dakika o halde kaldı

26.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de sokakta oyun oynarken bir aracın çarpmasıyla yokuştan yuvarlanan ve feci şekilde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Abdulrezzak Şahabi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay anında sokakta olan ve kendi torunlarının kazaya karıştığını düşünerek fenalık geçiren Nurcan Yener, ''Frene bastı ama arabası durmadı ben görünce çok etkilendim adeta öldüm kendi torunum zannettim. Çocuk burada 20 dakika kaldı daha sonra kendi aracı ile götürdü hastaneye'' diyerek olay anını anlattı.

Arnavutköy'de feci kaza! 6 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti: 20 dakika o halde kaldı

Kaza, dün akşam 15.51 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde bulunan parkta oynadıktan sonra dik yokuştan kaymak isteyen 6 yaşındaki Suriyeli Abdulrezzak Şahabi‘yi ticari araç ile seyir halinde olan S.E. fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk, yokuştan aşağı yuvarlandı. Yokuş aşağı yuvarlanan çocuk hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“KENDİ TORUNUM SANARAK FENALIK GEÇİRDİM”

Olay anında sokakta olan ve kendi torunlarının kazaya karıştığını düşünerek fenalık geçiren Nurcan Yener yaşananlar ile ilgili, “Ben burada çay içiyordum yukarıdan aşağıya gelen araç çocuğa vurdu. Hastaneye götürmesini istedim ambulans gelsin dedi ambulans gelene kadar ölür diye kızınca aldı hastaneye götürdü ama çocuk ölmüş. Frene bastı ama arabası durmadı ben görünce çok etkilendim adeta öldüm kendi torunum zannettim benim kendi çocuklarım veya torunlarım olabilirdi, onların kıyafetine benziyordu üstü de ben fenalık geçirdim, bayıldım burada. Çocuk burada 20 dakika kaldı daha sonra kendi aracı ile götürdü hastaneye. 9 tane torunum var sürekli burada oynuyorlar, hayvanları falan da eziyor hızlı gelen araçlar” dedi.

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(İHA)

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