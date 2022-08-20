Arnavutköy’de feci kaza: İşçileri taşıyan minibüsle kafa kafa çarpıştı

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, havalimanına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen binek otomobil ise servis aracına çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşı yönden gelen bir başka servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı ve araçta yaşanan panik araç içi kamerasına yansırken olayda ikisi ağır toplam on kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

