HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de feci kaza: İşçileri taşıyan minibüsle kafa kafa çarpıştı

Arnavutköy’de feci kaza: İşçileri taşıyan minibüsle kafa kafa çarpıştı

20.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazada ikisi ağır on kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, havalimanına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen binek otomobil ise servis aracına çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşı yönden gelen bir başka servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı ve araçta yaşanan panik araç içi kamerasına yansırken olayda ikisi ağır toplam on kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın esprili yanıtı herkesi kahkahaya boğdu! "Ağlatacaksın beni"Erdoğan'ın esprili yanıtı herkesi kahkahaya boğdu! "Ağlatacaksın beni"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...
Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı!Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

İlginizi Çekebilir

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.