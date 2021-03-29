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  4. Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

29.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de kamyon şoförü, freni boşaldığı için duramayan kamyondan atladı. Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.

Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun şoförü M.Z. Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti.

KAMYONDAN ATLADI

Şoförü bunun üzerine durmayan kamyondan dışarı atladı. Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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