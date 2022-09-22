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Arnavutköy'de feci kaza: Son anda kurtuldular! Korku dolu anlar kamerada

22.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, marketin manav reyonuna çarparak durabildi. İki kadın kaçarak ezilmekten son anda kurtulurken, manav tezgahı ile araç arasında kalan bir öğrenci ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte olayın detayları...

Arnavutköy'de feci kaza: Son anda kurtuldular! Korku dolu anlar kamerada

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir marketin manav reyonuna çarptı. Yolda yürüyen 2 kadın kaçarak, hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulurken, okula giden bir öğrenci ise araç ile manav tezgahı arasında kalıp savruldu. Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenci, hastanedeki kontrolünün ardından taburcu edildi.

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'BU YOLDA SIKINTI YAŞIYORUZ'

Mahalle esnafı Mustafa Gürler, "Ben duyunca üzüldüm yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor. Kasis, yaya geçidi veya ışık konularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor bu konuda tabii vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yollara park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar" dedi.

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O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bir anda yoldan çıktığı, iki kadının kaçarak kıl payı kurtuldukları ve araç ile tezgah arasında kalan öğrencinin savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası yaşanan panik de kameraya yansıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
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