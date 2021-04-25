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  4. Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

25.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkartılarak cenaze araçları ve ambulanslara kondu.

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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(DHA)

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