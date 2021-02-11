Arnavutköy'de intihar eden kadının ailesinden çarpıcı iddia

Olay 6 Ocak Cumartesi günü Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Kıyamet Sokak üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Cahide Türkoğlu (30), iddiaya göre sabah kahvaltı yaptıktan sonra evlerinin çatı katına çıkarak boynuna bağladığı iple intihar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkoğlu'na kalp masajı yaparak hayata döndüremeye çalıştı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazesi polisin yoğun güvenlik önlemi altında Arnavutköy'de defnedildi. Cenazeye Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve ailesinin katılmadığı öğrenildi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cahide Türkoğlu'nun ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Aynur Bülbül, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti. Türkoğlu'nun erkek kardeşi Bayram Bülbül, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ablası Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve kayınvalidesi tarafından şiddet uygulanarak intihara sürüklendiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.