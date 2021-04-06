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  4. Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

06.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarptığı iki kadın yaralandı. O sırada bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları hastaneye kaldırdı. Taksinin çarpmasıyla kadınların yere fırlamaları kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin E.'nin kullandığı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı. Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, taksinin çarptığı 2 kadın yola fırladığı, 3 sokak köpeğinin çarpan taksiye doğru koşup, havladığı görülüyor.

(DHA)

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