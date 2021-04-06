Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin E.'nin kullandığı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı. Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, taksinin çarptığı 2 kadın yola fırladığı, 3 sokak köpeğinin çarpan taksiye doğru koşup, havladığı görülüyor.

(DHA)

