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Arnavutköy'de korkunç anlar! Tereddüt ettiler ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de karşıya geçmek isteyen iki kıza araba çarptı. Hızla gelen aracın çarpmasıyla yere devrilen kızların yaşadığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti. Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu.

Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA

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