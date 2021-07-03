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  4. Arnavutköy'de Koronavirüs Hatıra Duvarı! Maske asmak gelenek hale geldi

Arnavutköy'de Koronavirüs Hatıra Duvarı! Maske asmak gelenek hale geldi

03.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere koyan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü. Yüzlerce maskenin bulunduğu duvar görenleri şaşkına çevirirken mahalleli burayı “Pandemi hatıra duvarı” olarak adlandırdı.

Koronavirüsün son zamanlarına yaklaşırken Arnavutköy’de ilginç bir hatıra duvarı oluştu. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan ve bir okulun hemen yanında bulunan inşaat duvarı yüzlerce maske ile örüldü.

Okuldan çıkan çocukların ve yoldan geçenlerin maskesini duvarın üstündeki demirlik alanlara taktı. Maskelerle örülü duvarı gören mahalleli, burayı 'Koronavirüs Hatıra Duvarı' olarak adlandırdı.

''KÖTÜ BİR HATIRA DUVARI OLACAK KALACAK''

Mahalle de yaşayan Mert Acuner, “Ben burada oturuyorum ve okuldan çıkan çocukları izliyorum grup halinde çıktıkları için her gün 10 - 15 tane çocuk buradan geçiyor. Bir tanesi buraya maskesini astı ondan sonra bu hale geldi. Değişik bir görüntü oluşmuş burada ama tehlikeli de olabilir bilemiyorum. Normalde duvarın üstünün tel ile örülü olması gerekirken bizim duvarımız maske ile örülü. İlerleyen süreçte virüs bitecek malum aşılarımız geldi burası da bize pandemiden sonra kötü bir hatıra duvarı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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