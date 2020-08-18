Arnavutköy’de makas kazası böyle görüntülendi

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen lüks araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi. Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi. Otobüs fren yaparak durdu. Kaza da kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli aracın kamyonu sollayarak öne geçmeye çalışması ve sonrasında halk otobüsüne çarpıp durması yer alıyor.



