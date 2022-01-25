HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası... Geceyi camilerde geçirdiler! "Bu kadar da olmaz ki"

Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası... Geceyi camilerde geçirdiler! "Bu kadar da olmaz ki"

25.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de bazı oteller kar mağduriyetini fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdiği iddia edildi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi. Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen bir vatandaş "Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası... Geceyi camilerde geçirdiler! "Bu kadar da olmaz ki"

İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı. Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti. Kalacak yer bulamayanlargeceyi camilerde geçirdi.

9b66a2691ac2141e674adc9579f1f0b7

"OTEL SAHİPLERİNİN YAPTIKLARI FIRSATÇILIK"

Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, "Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik. Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor" dedi.

2a7ceaa5213d8c6094cd0459c08ea994

"BU KADAR DA OLMAZ Kİ"

Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, "Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camiide geçirdik" diye konuştu.

c447a3765ad9261f907dfd5c150f69f7

"OTEL ARADIM BULAMADIM"

Dün saat 14.00'da beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, "Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an" diye konuştu. Otel bulmadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise "Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'de geri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim" dedi.

DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’ten İBB’ye eleştiri! &quot;İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak...&quot;AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’ten İBB’ye eleştiri! "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Bugün toplu taşıma çalışıyor mu? Bugün toplu taşıma çalışıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika… Antalya’da kar yağışı şaşkınlığı! ‘Çok mutluyuz…’

Son dakika… Antalya’da kar yağışı şaşkınlığı! ‘Çok mutluyuz…’

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.