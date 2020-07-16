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Arnavutköy'de polis denetimini çekirdek çitleyerek izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Sultangazi polisi, ilçede bulunan metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında metruk binaya giren ekipler, 3 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı için idari para cezası kesti. Polisin metruk bina denetiminde ilginç görüntüler de yaşandı. Bir vatandaş denetimleri çekirdek çitleyerek film seyreder gibi izledi.

Arnavutköy'de polis denetimini çekirdek çitleyerek izledi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, kontrol edilerek arandı. Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, ilçede bulunan metruk binaları tek tek denetledi. İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binayı denetlemek için içeri giren ekipler, 3 kişinin binada uyuduğunu gördü. Binayı kontrol eden ekipler, üç şahsın üst aramasını yaptıktan sonra, GBT sorgusu yaptı. Bu esnada metruk bina içerisinde ne olduğunu merak eden kalabalık, bina önünde toplanmaya başladı. Vatandaşların, bina önündeki meraklı bekleyişi devam ederken, polisler GBT sorgusundan sonra binada bulunan üç kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı ve maske takmadıkları için idari para cezası kesti. Metruk binaya gelmemeleri yönünde de uyarı da bulunuldu.

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SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Ekiplerin binadaki denetimi uzadıkça, dışarıdaki kalabalık sayısı da artmaya başladı. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın içerisindeki maskesiz bir kişinin çekirdek çitleyerek olup bitenleri izlemesi dikkat çekti. Kalabalığın artması üzerine ekipler, sık sık kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılar üzerine meraklı vatandaşlar, metruk binanın önünden ayrıldı.

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"KAÇMA POLİS GELİYOR"

Öte yandan, polisin denetim yaptığı metruk binada, geçtiğimiz perşembe günü bir vatandaşın uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişiyi uyardığı ve polise haber verdiği, şüphelinin metruk binadan çıkarak, uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheliyi uyaran vatandaşın, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde binadan çıkan kişiye "kaçma polis geliyor" dediği duyuluyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçede bulunan metruk binalara yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

DHA

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