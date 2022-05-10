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Arnavutköy'de "telefon" kavgası! Aldığı telefonu iade etmek isteyen kişiler, çalışanları dövdü

10.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de aldığı telefonu iade etmek isteyen şahıslar, çalışanları tekme tokat dövdü. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy’de yaşandı.

TELEFONU GERİ ALMAYINCA ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR

İki hafta önce aldıkları telefonu iade etmek isteyen şahıslar, telefon dükkanına geldi. Telefonu iade etmek isteyen şahıslar, dükkanda çalışanlarla tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlılar telefon dükkanında çalışanları cadde ortasında tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, E.G. ve B.G. isimli şahısları kısa sürede gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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