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Arnavutköy'de 'virüs' paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 08:56 | Son Güncelleme

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.

ÇİN MALLARININ SATILDIĞI PAZARDA ÇALIŞIYORMUŞ

Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy çin Rusya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EBEMİN TAKMA DİŞLERİNE DEDEMİN ÖRDEĞİNE KADAR ÇİN MALI ,NABAK ŞİMDİ EBEM DİŞSİZ DEDEM ÖRDEKSİZMİ KALSIN YANİ ONUMU DEMEK İSTİYONUZ..ATIN DİYOSANIZ ATALIM ZATEN EBEM YEMEK YERKEN KULLANIYO SADECE DEDEMDE WC UZAK DİYE ..ATACAM HEPSİNİ
ülke yol geçen hanı oldu o yabancıların ülkeye girmesine izin verenler yakalanır inşallah o virüse.
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