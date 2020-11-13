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Arnavutköy’de yıkım gerginliği

13.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de yıkım gerginliği

Arnavutköy'de kaçak olduğu tespit edilen ve yıkım kararı alınan bir binada yıkım esnasında bina sahipleri, komşuları ve yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kaçak yapının yıkımı bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Adnan Menderes Mahallesi, Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bina ile ilgili yıkım kararı alındı. Yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere çok sayıda zabıta, polis ve çevik kuvvet ekibi yıkımın yapılacağı bina önünde hazır bulundu. Binanın alt katında bulunan 2 dairede 3 ailenin yaşadığı ve evdeki eşyaların tahliye edilmediği tespit edildi.

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Bina sahipleri ve mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu alt katlara dokunulmadan binanın üst katındaki kaba inşaatın yıkım işlemi, yıkım ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Binada oturduğu öğrenilen aileler ve çocuklarının gözyaşları eşliğinde izlediği yıkım sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. 2 katlı binanın kaba inşaat halindeki ikinci katı kontrollü bir şekilde yıkıldı.

DHA

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