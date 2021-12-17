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Arnavutköy'de yol köstebek yuvasına döndü! Sağlam araç muayeneden geçemiyor

17.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de İSKİ'nin 6 ay önce başlattığı isale hattı çalışması nedeniyle Haraççı Muayene İstasyonuna giden ana yol, geçici süreliğine kapatılınca, muayene istasyonuna gidecek araç sürücülerine alternatif olarak stabilize bir yol açıldı. Ancak yol, yağmurlu havalarda adeta köstebek yuvasına dönmeye başladı. Yaklaşık 200-300 metre boyunca onlarca çukurun bulunduğu yolda aracının altını vuran sürücülerden biri, "Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi.

Arnavutköy'de yol köstebek yuvasına döndü! Sağlam araç muayeneden geçemiyor

Arnavutköy'de araç muayene istasyonuna giden yol sürücüleri isyan ettirdi. Adeta off-road yapmak zorunda kalan sürücüler, bu yolu kullandıktan sonra muayene istasyonunda geçer not almalarının imkansız olduğunu belirtiyor.

Sürücüler, sağlam araçlarının bu yolu kullanmalarının ardından hasar görebileceğini belirterek muayeneden geçememe endişeyi yaşıyor.

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''MUAYENEDEN NASIL GEÇECEK BİLMİYORUM''

Aracının altını vuran sürücülerden biri, "Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi. Bir sürücü de araçların hasar alabileceğini kaydetti.

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6 ay önce İSKİ tarafından başlatılan isale hattı çalışmasının bitirilmemesinden yakınan mahalle sakinleri ise, her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını ve araçlarının lastik ve takım aksamlarında sürekli arızalar meydana geldiğini söyledi.

(DHA)

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