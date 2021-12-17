Arnavutköy'de yol köstebek yuvasına döndü! Sağlam araç muayeneden geçemiyor

Arnavutköy'de araç muayene istasyonuna giden yol sürücüleri isyan ettirdi. Adeta off-road yapmak zorunda kalan sürücüler, bu yolu kullandıktan sonra muayene istasyonunda geçer not almalarının imkansız olduğunu belirtiyor.

Sürücüler, sağlam araçlarının bu yolu kullanmalarının ardından hasar görebileceğini belirterek muayeneden geçememe endişeyi yaşıyor.

''MUAYENEDEN NASIL GEÇECEK BİLMİYORUM''

Aracının altını vuran sürücülerden biri, "Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi. Bir sürücü de araçların hasar alabileceğini kaydetti.

6 ay önce İSKİ tarafından başlatılan isale hattı çalışmasının bitirilmemesinden yakınan mahalle sakinleri ise, her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını ve araçlarının lastik ve takım aksamlarında sürekli arızalar meydana geldiğini söyledi.

(DHA)

