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Arnavutköy İBB kültür merkezi inşaatında korkutan yangın

03.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy İBB kültür merkezi inşaatında korkutan yangın

Arnavutköy'de yapımı devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait kültür merkezi inşaatında yangın çıktı. İnşaat alanında çıkan ve metrelerce havaya yükselen alevlere itfaiye müdahale etti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde İBB'ye ait kültür merkezi inşaatında çıktı. Kültür merkezinin bulunduğu inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede metrelerce havaya yükseldi. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen çok sayıda vatandaş yangını izlemek için dışarıya çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarısının ardından evlerine geri döndü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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