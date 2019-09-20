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Arnavutköy katliamını yapan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:47 | Son Güncelleme

 ARNAVUTKÖY'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı.

Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.

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