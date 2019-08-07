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Arnavutköy Polis Okulu'ndan mezun olan 714 polis için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 290'I kadın 714 polis için, mezuniyet töreni düzenlendi.  Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

İlkay DİKİCİ- Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 290'I kadın 714 polis için, mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ve mezun olan polislerin aileleri katıldı. Törende konuşma yapan Mustafa Çalışkan genç polislere Hz. Ömer'den örnek vererek nasihatlerde bulundu.

GENÇ POLİSLERDEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Mezuniyet töreninde, erkek ve kadın polisler yakın savunma tekniklerinden oluşan özel bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından polisler, Bayrak ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek meslek hayatlarına başladı.

ÇALIŞKAN'DAN HZ. ÖMER NASİHATI

Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Benim polislikle ilgili, mesleğe başladığımdan beri örnek aldığım insanlar veya örnek aldığım davranış şekilleri var. Polislik tarihine baktığınızda, Selçuklu devletini kuran Selçuk Bey ilk polis müdürüdür, ilk Subaşıdır. Yine Hz. Ömer, polislik tarihini irdeleyenler için ayrı bir önem arz eder. Hz. Ömer, polislikle, güvenlikle, adaletle ilgili kısmı çok çok önemlidir. Ama bizim için çok özel bir kişiliği vardır Hz. Ömer’in. Hz. Ömer nereye giderse gitsin yanlış iş yapanlar, hainler, arsızlar, hırsızlar tir tir titrerler, Hz. Ömer’i görünce şeytan bile kaçacak delik arar ama iyi iş yapanlar, güzel iş yapanlar, doğru insanlar Hz. Ömer’i görünce dünyalar onların olur. Kendilerini güvende hissederler, huzurlu hissederler. Ben mesleğe başladığımdan beri hep Hz. Ömer figürünü kendime örnek aldım. Ben inanıyorum ki, sizler de mesleğe başladığınızda devlet düşmanları, vatan hainleri, hırsızlar, arsızlar, ahlaksızlar, uyuşturucu kaçakçıları, kötü olan herkes sizleri gördüklerinde tir tir titreyecek. Ama vatanının seven, memleketini seven, milletini seven, insanlara hizmet etmek için çaba sarf eden her insan da sizleri gördüğünde huzur bulacak. Gece gündüz nerede bir polis görse güven duyacak huzur duyacak. Ben sizlerin bu figürü örnek alacağınızı tıpkı Hz. Ömer gibi düşmanları tir tir titretip, dostları da sevindirecek polisler olacağınıza eminim. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Çalışkan, konuşmasının ardından dereceye giren polislere plaketlerini takdim etti.

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