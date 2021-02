Arnavutköy POMEM yol tarifi 2021... Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM: metrobüs ve minibüsle yol tarifi!

Metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek buradan Mescid-i Selam yönüne giden tramvay hattına bindikten sonra en son durak olan Mescid-i Selam durağından inebilirsiniz. Bu bölgeden Arnavutköy POMEM'e giden dolmuşlar bulunuyor.

Bir kullanıcı aranan yeri şöyle tarif etti;

"Metrobüsle Avrupa'ya geç. Edirnekapı durağında in. İnince durakta insanları takip et ve yukarıya çık. Zaten kalabalık, seni bir yola çıkaracak. Başka alternatifi yok kalabalığın gidebileceği çünkü. Sonra orada yolun ortasında gördüğün tramvaya bin. Ama Mescid-i Selam istikametine giden tarafa bin. Son durak olan Mescid-i Selam'da in. Oradan sanırım hemen tramvay çıkışında durak vardı. Minibüsler oradan Arnavutköy POMEM'e gidiyordu. Zaten Mescid-i Selam'da indikten sonra şüphen olursa orada herhangi bir esnafa sorsan sana neye binmen gerektiğini söyler. Arnavutköy POMEM'e giden en kısa süreli alternatiflerden birisi çünkü bu. Minimum trafiğe girerek çabuk gitmek için. O yüzdende Mescid-i Selam'ın oradaki esnaflar olaya vakıf."