HABER

Arnavutköy Sahili'nde Ceset Merakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Arnavutköy İskelesi açıklarında yat çalışanları denizde ceset buldu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy İskelesi açıklarında yat çalışanları denizde ceset buldu. Cesedi denizden çıkarma çalışmalarını çok sayıda kişi meraklı gözlerle izledi. Arnavutköy İskelesi açıklarında saat 14.30 sıralarında kıyıda demirlenmiş yatta bulunan çalışanlar denizdeki cesedi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Cesedin bulunduğu yeri tespit eden deniz polisi dalgıçları, cesedi ceset torbasına koyarak Arnavutköy İskelesi'ne çıkarttı. Çevrede toplananlar meraklı bakışlarla çalışmaları izledi. Polis ekipleri sık sık oluşan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Denizde uzun süre kaldığı için tanınmayacak durumda bulunan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Terk edilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlikTerk edilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlik
İBB'nin Ramazan etkinlikleri açıklandıİBB'nin Ramazan etkinlikleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.