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  4. Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

22.04.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy-Sultangazi yolunda servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan işçiler ise hayatını kaybeden arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza saat 17.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu bir araç, yanında seyreden Aydın G. idaresindeki servis aracına çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip yola devrildi. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç da duramayarak servis aracına çarptı.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan zincirleme kazada işçi servisinde bulunan Mevlüt Özdemiş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift şeritli olarak trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

ARKADAŞLARI, HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan işçiler ise, hayatını kaybeden Mevlüt Özdemiş’in başında gözyaşı döktü. Mevlüt Özdemiş’in cansız bedeni yoldan kaldırılana kadar, arkadaşları başından ayrılmazken, bir işçi ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, kaza mahalli ise drone ile havadan görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Sultangazi
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