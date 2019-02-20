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Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

IHAAW150315-ASA/20-02-2019 - Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde bir fabrikada yangın çıktı. 20.02.2019 15:03:15 TSI NNNN

IHAAW150315-ASA/20-02-2019

- Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20.02.2019 15:03:15 TSI
NNNN

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