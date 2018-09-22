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Arnavutköy'de '10 numara yağ' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yapılan operasyonda  25 bin litre "10 numara yağ" ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yapılan operasyonda 25 bin litre "10 numara yağ" ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de kaçak akaryakıt taşıyan TIR'ın bir ambara girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, C.B., O.A., M.B, ve A.B. yakalandı. Ambarda ve TIR'da yapılan aramalarda ise 25 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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