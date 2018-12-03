Arnavutköy'de, 2 dakikada yüzlerce paket sigarayı böyle çaldılar

Haber-Kamera Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA) Arnavutköy'de gece girdikleri marketin sigara reyonundaki sigaraları çalarak kaçan 6 kişiden 5'i yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Olay, 25 Kasım'da saat 03.50'de Bolluca Mavigöl Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 6 kişi, birkaç dakikalık uğraşın ardından marketin kapısını açarak içeri giriyor. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kolilere bakkaldaki sigara paketlerini doldurdular. Soğukkanlı bir şekilde sigara paketlerini kolilere dolduran 6 kişi, daha sonra marketteki bozuk para kutusunu da boşalttı. Yaklaşık 10 bin liralık sigara çalan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olaydan birkaç gün sonra Gece Kartalları olarak bilinen gece bekçileri, güvenlik kamerası görüntülerindeki eşkâller uyan 3 kişiyi aynı bölgede bir park içerisinde fark edince üst araması yaptı. Eşkâlleri güvenlik kamerası görültülerindeki kişilerle uyunca şüpheliler, Arnavutköy Polis Karakolu'na götürülerek ifadeleri alındı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, hırsızlık olayına karışan diğer kişilerin de isim ve adres bilgilerini de verince polis diğer kişileri de gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşyeri soyulan Nazım Özkardeş, yaklaşık 10 bin liralık zarara uğradığını ve mahallelerinde sık sık hırsızlık olayları yaşandığını söyleyerek, ?Sadece ben değilim mağdur olan. Bizlerle birlikte mahallemizdeki çok sayıda iş yerinde hırsızlık olayları yaşanıyor dedi.

