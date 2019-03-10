Arnavutköy’de 43 saniyede televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Arnavutköy’de demir parmaklıkları kırarak girdikleri iş yerinden 43 saniyede LCD televizyon çalan hırsızlar, güvenlik kameraların yakalandı. Eşkalleri belirlenen şüphelilerden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ocak gecesi 4 kişi, otomobille Merkez Mahallesi’ndeki bir iş yerine gelerek demir parmaklıkları kırıp içeri girdi. Biri gözcülük yaparken, diğer 3 şahıs girdikleri iş yerinden 43 saniyede LCD televizyonu çalıp geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı komşu binanın güvenlik kameralarına yansırken, şikayet üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin eşkalini tespit ederek çalışma başlattı. Zanlılardan M.A., olaydan bir ay sonra 26 Şubat’ta Bolluca’da yakalandı. Yakalandıktan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aynı şahısların hırsızlık amacıyla farklı zamanlarda mahalledeki başka ev ve iş yerlerine de girdikleri iddia edildi. Öte yandan 40 gün önce meydana gelen hırsızlık olayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde gece saat 23.47’de beyaz bir otomobille iş yerine gelen şüpheliler, demir levye ile açtıkları kapıdan girip 43 saniye içinde LCD televizyonunu alıp çıkıyor. Şüpheliler içeri girerken bir kişinin ise ‘gözcülük’ yapması dikkat çekiyor.

