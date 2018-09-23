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- Arnavutköy'de 50 dönüm makilik alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY  Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.  Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde saat 12.00 sıralarında yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde saat 12.00 sıralarında yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin de müdahale ettiği öğrenildi. Olayda yaklaşık 50 dönüm makilik alan yandı O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis yangının neden çıktığını araştırmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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