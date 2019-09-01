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ARNAVUTKÖY’DE 80 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 02:10 | Son Güncelleme

  Arnavutköy’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Haber- Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL/ (DHA)
Arnavutköy’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy’de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Arnavutköy Devlet Hastanesinden detaylar

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