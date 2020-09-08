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  4. Arnavutköy’de Afgan işçilere silahlı saldırıda 1 gözaltı

Arnavutköy’de Afgan işçilere silahlı saldırıda 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de Afgan uyruklu işçilerin kaldığı konteynere gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy’de Afgan uyruklu işçilerin kaldığı konteynere gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Olay dün gece 23.30 sıralarında Arnavutköy Sündüs Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre çalıştıkları fabrikanın yanındaki konteynerde kalan Afgan uyruklu 4 işçi, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Konteynere giren silahlı 3 kişi, önce Afgan uyruklu kişilerin cep telefonu ve paralarını istedi. Kendilerine karşı koyan Afgan işçilere silahla ateş eden saldırganlar bir kişiyi karnından vururken bir kişiyi ise silahın kabzasıyla başından yaraladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.
Silahla vurulan Afgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan zanlılardan birini kısa sürede yakaladı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalan şüpheli polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerinin olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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