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Arnavutköy’de Afgan kavgası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de 10 kişinin yaşadığı eve saldıran 7 kişi evde bulunan değerli eşyaları gasp ettikten sonra kaçarken 3 kişiyi de ağır yaraladı.Olay dün gece saat 23.30 sularında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesinde meydana geldi.

Arnavutköy’de 10 kişinin yaşadığı eve saldıran 7 kişi evde bulunan değerli eşyaları gasp ettikten sonra kaçarken 3 kişiyi de ağır yaraladı.
Olay dün gece saat 23.30 sularında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 kişinin yaşadığı evde bulunan Afgan vatandaşların o gün maaşını aldığını öğrenen yine Afgan uyruklu 7 kişilik çete bıçaklarla evi basarak içeride yaşayan Afgan vatandaşlarına saldırdı. İddiaya göre içeride bulunan kişileri etkisiz hale getiren çete, evin içinde bulunan bütün değerli eşyaları ve bir miktar parayı gasp ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçan çete üyelerine engel olmaya çalışan 3 Afgan ise çete üyeleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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