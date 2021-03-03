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  4. Arnavutköy’de ahırda yangın çıkı: 7 koyun telef oldu

Arnavutköy’de ahırda yangın çıkı: 7 koyun telef oldu

03.03.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir ahırda çıkan yangında 7 hayvan yanarak telef olurken onlarca hayvan son anda kurtarıldı.Olay, Arnavutköy Fatih Mahallesi Toygar sokakta dün meydana geldi.

Arnavutköy’de bir ahırda çıkan yangında 7 hayvan yanarak telef olurken onlarca hayvan son anda kurtarıldı.
Olay, Arnavutköy Fatih Mahallesi Toygar sokakta dün meydana geldi. İddiaya göre ahır sahibinin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede ahır içinde bulunan saman yığınlarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına ahır sahibi ve çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 koyun telef olurken onlarca hayvan ise ahır sahibi ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.
Yangın esnasında ahırın yakınında bulunan ve yardıma koşan Şeref Tatvar, “Yangını fark edince hemen koşarak buraya geldik. Ahırda bulunan onlarca hayvanı kurtarmayı başardık. Ancak içeride yanarak can veren hayvanlarda oldu” şeklinde konuştu.

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