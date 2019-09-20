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Arnavutköy’de ailesini katleden cani Kocaeli’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla vurarak öldüren şahıs, Kocaeli’de yakalandı.Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı.

Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla vurarak öldüren şahıs, Kocaeli’de yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader A. (42) ve kardeşi Serkan A’yı (26) silahla, küçük kardeşi Nazlıcan A.’yı (9) ise bıçakla öldürüp olay yerinden kaçtı. Aileden haber alamayan komşuları, bugün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine akşam saat 18.00 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde aile fertlerinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak cesetler üzerinde incelemelerde bulundu.

Ailesini katleden cani Kocaeli’de yakalandı
Üvey babasını, annesini ve iki kardeşini öldürdükten sonra kaçan Veysel A. ise, yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli’de yakalandı. Gözaltına alınan Veysal A. polis merkezine götürüldü. Öte yandan cenazeler ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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