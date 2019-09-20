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 ARNAVUTKÖY'DE AİLESİNİ KATLEDENİN FOTOĞRAFLARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:00 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.  Görüntü Dökümü: ----------------- - Aydın'ın fotoğrafı 

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
-----------------
- Aydın'ın fotoğrafı

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