 ARNAVUTKÖY'DE AİLESİNİ KATLEDENİN FOTOĞRAFLARI 

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı. Görüntü Dökümü: ----------------- - Aydın'ın fotoğrafı
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Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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- Aydın'ın fotoğrafı
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