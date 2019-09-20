Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları 

Taylan ERG\u00dcN - Murat SOLAK - \u015eahin BOZKURT - \u0130stanbul, (DHA) - ARNAVUTK\u00d6Y'de anne, \u00fcvey babas\u0131 ve iki karde\u015fini \u00f6ld\u00fcren 24 ya\u015f\u0131ndaki Veysel Ayd\u0131n, \u0130zmit'te g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------------\n- Ayd\u0131n'\u0131n foto\u011fraf\u0131\n44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! G\u00dcNCELLEME - FET\u00d6'n\u00fcn finans yap\u0131s\u0131na operasyonMinik Leyla\u2019n\u0131n davas\u0131nda 12 tan\u0131k ifadelerini de\u011fi\u015ftirdi
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