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Arnavutköy’de ailesini silahla öldürün zanlının ifadesi dehşete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldüren Veysel Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı.

Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldüren Veysel Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, "Abimi, annemi, üvey babamı kafasından vurdum. Kız kardeşim odasına girdiğinde onu arkasından yakaladım ve başını tutarak boğazını kestim. Kız kardeşimi, yalnız kalmasın diye öldürdüm. Hepsini öldürdükten sonra kokmasınlar diye üzerlerine şampuan döktüm ve kıyafetlerimi değiştirip evden ayrıldım” dedi.
Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp üvey babasının aracıyla olay yerinde kaçan Veysel Aydın’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, “Evdekiler bana sürekli baskı yapıyorlardı. Öz babamla iş yapmak için kredi çektim ve babama verdim. Kredinin taksitlerini ödeyemeyince üvey babam ve annem ile oturduğumuz eve icra geldi. Abimin ve annemin eşyalarına da el konulacak denildi. Bunun üzerine bana şiddet uyguladılar. Bir daha şiddet uygulanırsa onları korkuturum diye bir silah aldım. Olayın olduğu gün sabah yine saldırdılar bana. Bunun üzerine 13.30 sıralarında eve geldim ve abimin odasına girdim. Abim odasında otururken onu sırtı bana dönükken kafasından vurdum. Daha sonra sesi duyan annem odaya geldi. O esnada ben kapının arkasındaydım. Odaya girince onu da sırtı bana dönükken kafasından vurdum. Ardından odanın kapısını kapattım ve üvey babamı beklemeye başladım. Üvey babam saat 17.00 sıralarında eve geldi ve kendi yatak odasına girdi. Onu da aynı şekilde sırtı bana dönükken kafasından vurdum. Ve daha sonra kız kardeşimi beklemeye başladım. Okuldan döndü ve eve geldi. Odasına girdiğinde onu arkasından yakaladım ve başını tutarak boğazını kestim. Kız kardeşimi, yalnız kalmasın diye öldürdüm. Hepsini öldürdükten sonra kokmasınlar diye üzerlerine şampuan döktüm ve kıyafetlerimi değiştirip evden ayrıldım. Bir süre dışarıda dolaştıktan sonra eve geldim ve üvey babama ait araba anahtarlarını alarak kapının önünde bulunan arabaya binerek rastgele sürdüm aracı. Darıca’ya kadar ilerledim. Orada da polisler beni yakaladı” dedi.

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