Arnavutköy’de ailesini vahşice katleden şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Arnavutköy’de öz annesi, üvey babası ve biri henüz 9 yaşındaki 2 kardeşini vahşice öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesi kan dondururken, şahsın cinayetten önceki ve sonraki görüntüleri kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde, 19 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy’de özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel A. (23), saat 13.00 sıralarında annesi, üvey babası ve biri 9 yaşında iki kardeşiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Eve geldiğinde annesi Kader A. (42) ve ağabeyi Serkan A.’nın (26) evde olduğunu gören Veysel A., önce 13.30 sıralarında ağabeyini, daha sonra silah sesinin duyan ve odaya gelen öz annesini sırtları kendisine dönükken kafalarına sıktığı mermi ile vurdu ve odanın kapısını kilitleyerek üvey babası Abdulkadir A.’nın (42) eve gelmesini beklemeye başladı. Saat 17.30 sıralarında eve gelen üvey babanın yatak odasına girmesiyle birlikte aynı şekilde onu da sırtı kendisine dönükken kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdü. Üvey babasını da vuran Veysel A., yatak odasının kapısını kilitleyerek kız kardeşi Nazlıcan A.’nın (9) okuldan gelmesini beklemeye başladı.

Başından tutup boğazını kesti, kokmasın diye üzerlerine şampuan döktü

Veysel A., kız kardeşi Nazlıcan’ın eve gelmesiyle birlikte onu yakalayıp başından tutarak elindeki bıçakla boğazını kesti. Veysel A. daha sonra cesetlerin kokmaması için kız kardeşi, üvey babası, annesi ve ağabeyinin üzerine şampuan döktü. Veysel A. daha sonra üzerindeki kıyafetleri değiştirerek oradan ayrıldı. Bir süre etrafta dolaşan zanlı, akşam saatlerinde eve geri gelerek üvey babasına ait arabanın anahtarlarını aldı ve kapının önünde bulunan otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşları Serkan A.’ya ulaşamayınca cinayet ortaya çıktı

Kardeşi Veysel A. ile sürekli sorun yaşadıklarını bilen Serkan A.’nın arkadaşları, olayın ertesi günü olan 20 Eylül Cuma tarihinde Serkan A.’ya ulaşamamaları üzerine kendisini merak etmeye başladı. Arkadaşları Serkan A.’nın öz kardeşi Veysel A.’yı arayarak ağabeyinin nerede olduğunu sorunca cinayeti telefonda itiraf etti. Bunun üzerine öldürülen Serkan A.’nın arkadaşları durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbarın ardından harekete geçti. Eve gelen ekipler 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Veysel A.’nın kaçış güzergahını tespit etti. Veysel A.’nın izini süren polis, şahsı Darıca’da aracıyla park halinde beklerken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Veysel A., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.